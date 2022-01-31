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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Fatih Sipahi'nin iddiaları ortalığı karıştırdı

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında kurşunlandı. Kurtarılamadı. Tetikçi Kadir Yasak’a aracılık eden Seccad Yeşil ise hala kayıptı! Ece Erken’in ‘Katili evinde saklıyor’ dediği Fatih Sipahi’nin iddiaları ortalığı karıştırdı: Ece Erken, Seccad’ı tanıyor. Serkan Dakman’la da seneler önce Çeşme’de tatil yaptı!

    Son der’ece’ ilginç!

    Türkiye'yi sarsan saldırı, perşembe gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Cinayetin, 100 bin liralık para meselesi yüzünden işlendiği iddiası ortaya atıldı! Polis ise infaz timini bulmak için kolları sıvadı. Önce Gökhan Karahan ve Uğur Can Bilge gözaltına alındı. Cumartesi günü de tetiği çeken Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak ile birlikte lüks bir rezidansta yakalandı. Ekipler, firari Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ın peşine takıldı.



    EVİNDE SAKLADI MI?
    Soruşturma sürerken Ece Erken, dün "Seccad Yeşil, olay gecesi Fatih Sipahi'nin evine saklandı" açıklaması yaptı. İddiaların odağındaki Fatih Sipahi'nin sözleri kafa karıştırdı: Seccad'ı 15 yıldır tanırım. Olay gecesi 'Seninle acil bir şey konuşacağım' dedi. Evime geldi. 'Arkadaşım birini vurdu. Ben de olay yerindeydim' dedi. Ölüm haberi internete düşünce gitti. Ece'nin, Seccad'la bir sürü ortak arkadaşı var. Seneler önce de Serkan Dakman ile Çeşme'de tatil yaptı.Şov yapmasın. Kocasına dua etsin!



    AİLESİ BİLE İNANMIYOR
    Gündemi sarsan cinayet, iddiaya göre 100 bin lira için işlendi! Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, "Gökhan Karakan'dan 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul aldım. Aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Seccad Yeşil'in aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Şafak, ben ve Kadir kafede buluştuk. 65 bin liraya anlaştık" dedi. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi oğullarının para meselesi yüzünden öldürüldüğüne inanmadıklarını söyledi.



        ESKİ BİR HUSUMET Mİ?
        Ece Erken ve Fatih Sipahi'nin iddialarının ardından gözler 2020'ye çevrildi! Erken, 2 yıl önce eski eltisi Güldeniz Uçar'ı savcılığa şikayet etmişti. "Uçar, beni vurdurtmak için Fatih Uçar isimli arkadaşından yardım istemiş. Can güvenliğim yok" demişti.



        BU TOPLANTIYA BENİ GÖTÜRMEDİ
        Eşinin acısıyla sarsılan Ece Erken ise önceki gün bir televizyon kanalına röportaj verdi. "Beni her toplantıya götürürdü. Bu kez götürmedi. 00.30'da aradım, açmadı. Acı haberi hastanede aldım. 65 bin liralık borç iddiasına inanmıyorum. Şafak o parayı cebinden verirdi. Kocamı kasten öldürdüler" dedi.

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