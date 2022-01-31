Arkadaş kavgası: Barışmak için buluştu kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Enver N. (39), barışmak için buluştuğu arkadaşı Telman F. (35) tarafından tabancayla başından ve karnından vuruldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde meydana geldi. Enver N., daha önce aralarında husumet bulunan Telman F. ile barışmak için arkadaşlarının tavsiyesiyle kafede buluştu.