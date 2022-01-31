Antalya'da vahşi cinayetin perdesi aralandı! Sapık ilişkide kadına sert davrandığı için cinsel organını keserek öldürdü





TOBBY CANIM

Nijeryali Tobby Peter Phariogun, futbolcu olma hayaliyle 2008'de Türkiye'ye koştu. Sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı buldu. Muğlaspor'a transfer oldu. Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu. Ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşlığına başvurdu. Ve yıllar sonra hayaline kavuştu. Can ismini alan Tobby, "Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk" şeklinde konuştu.