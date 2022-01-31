Antalya'da vahşi cinayetin perdesi aralandı! Sapık ilişkide kadına sert davrandığı için cinsel organını keserek öldürdü

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı fotoğrafçı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek katletti. Kaldıkları otelin yakınındaki parka mezar kazarken ele geçirilen ve üzeri kanlı olan Küçükaltun, "Et kestim, hava almak için dışarıya çıktım" dedi. Gözaltına alınınca, cinayet işlediği belirlendi. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) polise verdiği ifadesinde, "Birlikte alkol aldık. Sonra üçümüz yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi. Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser, adli kontrolle serbest bırakıldı.
TOBBY CANIM
Nijeryali Tobby Peter Phariogun, futbolcu olma hayaliyle 2008'de Türkiye'ye koştu. Sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı buldu. Muğlaspor'a transfer oldu. Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu. Ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşlığına başvurdu. Ve yıllar sonra hayaline kavuştu. Can ismini alan Tobby, "Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk" şeklinde konuştu.
ÖLÜME İTTİ
Konya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.S., 61 yaşındaki annesi Elife S. ile tartıştı. S., annesini itekleyerek düşmesine neden oldu. Yere düşen Elife S. kafasını beton zemine çarparken, A.S. odasına gitti. Sabah uyandığında annesinin cesediyle karşılaşan genç kız, gözaltına alındı. Anne katili S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.