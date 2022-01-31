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    Antalya'da vahşi cinayetin perdesi aralandı! Sapık ilişkide kadına sert davrandığı için cinsel organını keserek öldürdü

    Vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı. Katilin arkadaşını, sapık ilişkide kadına sert davrandığı için cinsel organını keserek öldürdüğü anlaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler....

    ’Organ’ize işler!

    Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı fotoğrafçı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek katletti. Kaldıkları otelin yakınındaki parka mezar kazarken ele geçirilen ve üzeri kanlı olan Küçükaltun, "Et kestim, hava almak için dışarıya çıktım" dedi. Gözaltına alınınca, cinayet işlediği belirlendi. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) polise verdiği ifadesinde, "Birlikte alkol aldık. Sonra üçümüz yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi. Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser, adli kontrolle serbest bırakıldı.



    TOBBY CANIM
    Nijeryali Tobby Peter Phariogun, futbolcu olma hayaliyle 2008'de Türkiye'ye koştu. Sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı buldu. Muğlaspor'a transfer oldu. Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu. Ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşlığına başvurdu. Ve yıllar sonra hayaline kavuştu. Can ismini alan Tobby, "Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk" şeklinde konuştu.



    ÖLÜME İTTİ
    Konya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.S., 61 yaşındaki annesi Elife S. ile tartıştı. S., annesini itekleyerek düşmesine neden oldu. Yere düşen Elife S. kafasını beton zemine çarparken, A.S. odasına gitti. Sabah uyandığında annesinin cesediyle karşılaşan genç kız, gözaltına alındı. Anne katili S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        BOĞAZKESEN
        Dayakçı sevgili, kendisiyle evlenmek istemeyen kadının boğazını kesti. Polise "İntihar etmek istedi" dedi. İstanbul Ümraniye'de bir otelde dehşet dakikalar yaşandı. İddiaya göre Kırgız Perizat T., sevgilisi Kadir T. ile evlilik konusunda tartıştı. Sonra boğazından ve yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Polise verdiği ifadede, Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini, daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini, evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını anlattı. Sevgilisinin kendisini öldürmek istediğini tekrarladı. Zanlı Kadir T ise, "Kafama vurduğu şişe kırıldı. Onunla intihar etmek istedi" ifadesini kullandı.



        AKIM ÖLDÜRDÜ
        İstanbul Şişli'de 'Miel' isimli Sırp tazısı cinsi köpeği, sahibinin arkadaşı gezdirilirken bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yaklaştı. Elektrik akımına kapılan hayvana, çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Ardından veterinere götürülen can dostu, kurtarılamadı. Elektrik firması çalışanları, olay sonrası açık kabloları kapattı.



        BAŞKAN TIRUDEAU
        Kanada, aşı zorunluluğu getirdi. 50 binden fazla TIR şoförü, sokağa indi! Başbakan Trudeau ise kayıp!. Kanada, COVİD-19 tedbirlerini artırdı! Kamyonculara sınır ötesi seyahatlerde aşı zorunluluğu uygulamaya başladı. Ancak bu karar tepki topladı. Dün, 50 binden fazla aşı karşıtı kamyoncu, sokağa indi! Özgürlük Konvoyu oluşturarak Başbakan Justin Trudeau'ya tepki gösterdi. Kamyon sürücüsü Csava Vizi, ailesinin para kazanan tek üyesi olduğunu söyleyerek "Sınırı geçemediğim için artık çalışamıyorum. Aşıya karşıyım" dedi. Eylemcilerin sayısının hızla artması üzerine yetkililer panikledi. Trudeau ve ailesi, güvenlik için gizli bir yere gönderildi.



            Başbakan Trudeau ve ailesi, gizli bir adreste koruma altına alındı.



            SEN ÇOK YAŞA
            Yozgat'ta yaşayan Akkız Büyükturgut, 8 çocuk 48 de torun sahibiydi! 20 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma girdi! Ancak çocukları onu öldü zannetti! Selasını bile verdirdi! Ancak o, dün 121. yaşına girdi. Doğum günü pastasını üfleyen Büyükturgut, en büyük arzusunun Başkan Erdoğan'ı görmek olduğunu söyledi.



            GURUR DUYDUK
            Gaziantep'te yaşayan Zeynep Erdoğan (24), işitme engelli dünyaya geldi. Ancak o hayata sımsıkı sarıldı, hayallerinden vazgeçmedi. Küçük yaşta başladığı karatede, başarı basamaklarını bir bir yükseldi. Katıldığı yarışmalarda, dünya ikinciliği ve ve Avrupa üçüncülüğünü üstlendi. Gözünü olimpiyatlara dikti! "Ülkeme alltın madalyayı getireceğim" dedi.

            GÖZÜ OLİMPİYATTA
            İşitme engelli Zeynep Erdoğan, 'engelleri' aştı! Karatede, madalyaları topladı. Göğsümüzü kabarttı.



                ŞİFA OLSUN!
                Antalya'da Beyin ve Sinir Cerrahı Okan Cinemre, gün içerisinde gerçekleştirdiği ameliyatlar ile hastalarını hayata bağlıyor. Akşamları ise tiyatro sahnesinde doğaçlama yaptığı gösterilerle izleyicilere mutluluk saçıyor. Dr. Cinemre "Beyin cerrahı olarak hayatla ölüm arasında bir iş yapıyoruz. Sanat ise bu hayatta ruh sağlığımı etkileyen durumları aşmamı sağlayan en önemli şey" diyor...



                CANKURTARAN
                Kocaeli'de Neslihan Gürkan, kan ve bilinç kaybına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı. Dış gebelik teşhisi konulan Gürkan, ameliyata alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Serdar San, başarılı bir operasyonla Gürkan'ı kurtardı. Ancak Gürkan'a ihtayacı olan kan bulunamadı. Bu kez Dr. San, kan grubunun tuttuğunu görünce kanını bağışladı. İkinci kez yaptığı müdahale ile hastasının hayata tutunmasını sağladı.


                5 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 4 milyon 998 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 97'şer lira, 4 bilenler 551'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.



                    BİR TALİHLİYE 1.4 MİLYON
                    5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 408 bin lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 329'ar, 4+1 bilenler 465'er, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                    MASON DEHŞETİ
                    Kadına şiddet bu kez İngiltere'de yaşandı. Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood sevgilisi Harriet Robson'a tecavüze kalkıştı. Dayak atıp kan içinde bıraktı. Genç kız yaşadığı dehşeti anlatan videolar paylaştı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki futbolcu, tutuklandı.



                    ALKIŞLIYORUZ
                    Antalya'da hemşire olan Ayşe Kalkan (50) ile Semra Keskin (48) gözünü zirveye dikti. İkili Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçti. 27 Ocak'ta hayallerini gerçekleştirdi. Ağrı Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştiren hemşireler, eksi 47 derecede zirveye yerleşti. 5 bin 137 metrelik zirvede zafer pozu verdi. Kalkan, şunları söyledi: Türk kadınının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. Zirvede de aşırı soğuk sebebiyle ancak 15 dakika durabildik. İnerken, neredeyse donuyorduk. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik. Tırmanışı her şeyi bilerek, düşünerek, doğru adımlar atarak yaptık. Bundan sonraki hedefimiz Everest Dağı.
                    Erdoğan ÖZTÜRK


                        ALPEREN EFSANENİN İZİNDE
                        ABD'deki basketbol elçimiz Alperen Şengün, özel antrenmana başladı. Takımı Houston Rockets, efsane oyuncu Hakeem Olajuwon ile çalışırken videosunu yayınladı.



                        KÜFÜRBAZ LÜTFÜ SAHALARA DÖNDÜ
                        CHP lideri Kılıçdaroğlu, kameralar önünde bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte İzmit'te bir açılışa katıldı. Gülümseyerek poz veren ikili, birlikte kurdele kesti. Türkkan, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.



                        KADERE BAK
                        İstanbul Küçükçekmece'de alkollü ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen sürücü Ercan A., kontrolünü kaybettiği otomobiliyle direksiyon sınavında görevli olan eğitmen Kader Demirkol'a çarptı. Ehliyet sınavlarının yapıldığı eğitim alanına girerek dehşet saçan aracın çarptığı iki çocuk annesi Kader Demirkol, otomobilin altında kaldı. Ayakları kopan talihsiz kadın ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede can verdi. Sürücü Ercan A. gözaltına alındı. Demirkol'un meslektaşı Olgun Çika, "Alkol, bilinçsiz sürücü. Bu kaza değil! Bu cinayet" diye konuştu. Direksiyon Eğitmenleri ve Çalışanları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Uğun. "Yönetmelik gereği 40 saatten fazla görev alamıyoruz. Hafta içi 40 saatlik mesaimizi doldurmamıza rağmen hafta sonları sınavlarda görevlendiriliyoruz. Bu görevlendirme olmasaydı hocamızı kaybetmeyecekti" dedi.
                        BULUT YAMANDAĞ

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                        Haberler Yaşam Antalya'da vahşi cinayetin perdesi aralandı! Sapık ilişkide kadına sert davrandığı için cinsel organını keserek öldürdü
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