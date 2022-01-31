Adana’da 18 yaşındaki genç yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Yunus Onur E. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, yolcu da taksiciyle birlikte peşine düştü. Şahsı bir süre takip eden taksideki genç, caddede yolu keserek yeniden araçtan indi. Şahıs, manevra yaparak ara sokağa giren Yunus Onur E.'nin aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.