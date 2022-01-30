Tadilat yaparken balkondan düştü! O anlar kamerada

Yalova'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybetmesi sonucu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi. Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4'üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı.
BALKON DEMİRİNİ KESERKEN DÜŞTÜ
Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.