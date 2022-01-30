Tadilat yaparken balkondan düştü! O anlar kamerada

Yalova'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybetmesi sonucu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi. Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4'üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı.