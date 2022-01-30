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    • Yaşam
    • 30.01.2022 20:52
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    • 30.01.2022 20:59
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    Tadilat yaparken balkondan düştü! O anlar kamerada

    Yalova'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım isimli vatandaş dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Tadilat yaparken balkondan düştü!

    Yalova'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybetmesi sonucu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

    Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi. Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4'üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı.

    BALKON DEMİRİNİ KESERKEN DÜŞTÜ
    Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü.

    OLAY KAMERAYA YANSIDI
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hasan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım'ın evinde inceleme yaptı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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