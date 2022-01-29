Ablasını 15 yerinden bıçaklayan zanlıdan skandal ifade: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Rıfat Arda Canik, aralarındaki tartışma sonucu ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Rıfat Arda Canik hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
"İÇİNDEKİ ŞEYTANI ÖLDÜRMEK İÇİN BIÇAKLADIM"
Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda ablasının evinde kalan Rıfat Arda Canik'in tuhaf davranışları yüzünden ablası ile arasında tartışma başladı. Tartışma sonrası kardeşinin anormal davranışlarından korkan ablası, kendini banyoya kilitledi.
Mutfaktan aldığı bıçakla banyonun kapısını kıran, ardından da ablasını 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, olay sonrası verdiği ifadesinde, "Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.
ABLASI TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN YANINA ÇAĞIRMIŞ