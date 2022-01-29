Ablasını 15 yerinden bıçaklayan zanlıdan skandal ifade: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

Mutfaktan aldığı bıçakla banyonun kapısını kıran, ardından da ablasını 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, olay sonrası verdiği ifadesinde, "Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.

ABLASI TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN YANINA ÇAĞIRMIŞ