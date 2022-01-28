Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışma anının otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de 12 Ocak günü yolcu indirmek için durağa giren bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

O kazaya ait otobüs içi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.