İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran'ın İstanbul'da hayatını kaybeden babası Özbek Saran (87) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran, 2 gün önce İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Saran'ın cenazesi toprağa verilmek üzerine aile kabristanlığının bulunduğu Ankara'ya getirildi. Özbek Saran için Kocatepe Camii'nde ikindi namazı öncesi tören düzenlendi. Törende Sadettin Saran ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Özbek Saran'ın ailesi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Hülya Koçyiğit ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özbek Saran, Cebeci Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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