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    • Yaşam
    • 28.01.2022 09:14
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    • 28.01.2022 09:14
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    Adana'da hareketli gece! 20 kilometre boyunca kaçtı

    Adana'da gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü ters yönden kaçmaya çalıştı. 20 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanan sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

    Adana’da hareketli gece! 20 kilometre boyunca kaçtı

    Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kilometrelerce ters yönden giderek kaçmaya devam etti. 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaçan otomobilin önü kesilerek durduruldu. Sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, 34 ESJ 770 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı.



    Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı. Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi. Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

    Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu. Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Yaşam Adana'da hareketli gece! 20 kilometre boyunca kaçtı
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