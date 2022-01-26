Şişli’de film gibi yakalama operasyonu kamerada! O anlar böyle görüntülendi

Olay, Şişli İzzetpaşa Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde 6 Aralık 2021'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Bayır boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti.
Burada tartıştığı kayınpederi Mehmet Helvacı'yı tabanca ile boynundan vurarak olay yerinden kaçtı.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ölümle tehdit edilen eş İ.B'nin evine 24 saat usulüne göre koruma görevlendirildi.
HER YERDE ARANDI
Eren Bayır'ın bulunabileceği her yerde arama yapan ekipler, bir adres tespit etti. Belirlenen adrese Özel Harekat polisleri ile yapılan baskında 20 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan Bayır, aranmaya devam edildi.