Şişli’de film gibi yakalama operasyonu kamerada! O anlar böyle görüntülendi

HER YERDE ARANDI

Eren Bayır'ın bulunabileceği her yerde arama yapan ekipler, bir adres tespit etti. Belirlenen adrese Özel Harekat polisleri ile yapılan baskında 20 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan Bayır, aranmaya devam edildi.