Muay Thai hocasından iğrenç taciz! 40 yaşındaki Özer Y. 16 yaşındaki kız öğrencisi Eda I.'yı ringin köşesine sıkıştırdı

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Eda I., kadına şiddete karşı 6 ay önce başladığı Muay Thai dersinde taciz şokuyla sarsıldı. İddiaya göre 16 yaşındaki Eda I., öğle saatlerinde idman yapmak için gittiği spor salonunda kendisinden 24 yaş büyük iki çocuk babası Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı.
"ADIN ÇIKMASIN"
Yaşadığı dehşeti atlatamayan genç Eda'ya ikinci bir şok da Özer Y.'nin eşinden geldi. Yaşadığı iğrenç olayın ardından özür yerine "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesajlar alan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Yaşananların ardından gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı.