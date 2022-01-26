Kardan kadınla evlenmişti! Şimdi de kardan karısına takma diş hediye etti

Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış" diye konuştu.