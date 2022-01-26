Kardan kadınla evlenmişti! Şimdi de kardan karısına takma diş hediye etti

Gürsu'da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı.
TAKMA DİŞ HEDİYE ETTİ
Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.
"KARDAN KADINLA BALAYI KONSEPTİ"
Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, "7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu" dedi.