Yalova'da yaşayan Ö.İ., karısının bir ayağının sakat kalması ve ayak başparmağının kapanmamasıyla dalga geçtiğini öne sürerek boşanma davası açtı. Dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, kocasının ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay etmesi nedeniyle kusurlu olarak görülmesi gerektiğini belirterek davayı bozdu. Kararda, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin sabit olduğundan bahsedilerek olaylar karşısında kocanın dava açmakta haklı olduğuna yer verildi. Avukat Selahaddin Demir, fiziksel kusurla alay etmenin hakaret olduğunu söyledi.
Mevlüt HASGÜL
- Yaşam
- 25.01.2022 Gazete
Alay eden boşanır! Eşinin parmaklarını beğenmeyen kadın ağır kusurlu sayıldı
Yargıtay, kocasının parmağıyla dalga geçen kadını ağır kusurlu buldu. Böylece kocanın eşine dava açmasının haklı gerekçeyle yapıldığına karar verildi.
Yalova'da yaşayan Ö.İ., karısının bir ayağının sakat kalması ve ayak başparmağının kapanmamasıyla dalga geçtiğini öne sürerek boşanma davası açtı. Dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, kocasının ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay etmesi nedeniyle kusurlu olarak görülmesi gerektiğini belirterek davayı bozdu. Kararda, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin sabit olduğundan bahsedilerek olaylar karşısında kocanın dava açmakta haklı olduğuna yer verildi. Avukat Selahaddin Demir, fiziksel kusurla alay etmenin hakaret olduğunu söyledi.