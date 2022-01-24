Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Dedeler Mahallesi'nde toprak evde yaşayan Latife-Mehmet Saat çifti, kar ve tipi sebebiyle zor anlar yaşadı. Evlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşlı çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ASKERLER SIRTLADI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesi'nden yardım istedi.
İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.