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    • Yaşam
    • 24.01.2022 16:41
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    • 24.01.2022 16:43
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    Helal sana asker! Yaşlı teyzeyi sırtında taşıdı

    Ülke genelinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor analr yaşatıyor. Hava koşulları nedeniyle toprak evleri yıkılmak üzere olan çifti, jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı. İşte o anlar...

    Helal sana asker! Yaşlı teyzeyi sırtında taşıdı

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Dedeler Mahallesi'nde toprak evde yaşayan Latife-Mehmet Saat çifti, kar ve tipi sebebiyle zor anlar yaşadı. Evlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşlı çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ASKERLER SIRTLADI

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesi'nden yardım istedi.

    İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.
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    Haberler Yaşam Helal sana asker! Yaşlı teyzeyi sırtında taşıdı
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