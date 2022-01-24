Hamallık yapan adamın aracını çaldılar

Sabah ekmek almak için evden çıkan Çelik, arabasını park ettiği yerde görmeyince, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

"SİZE YARAMAZ"

Arabasını zor şartlar altında aldığını belirten Çelik, hırsızlara "Bu araba helal parayla alındı, size yaramaz. Benim arabamı geri getirin" diyerek çağrıda bulundu. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mehmet Ali Çelik, "Saat 16.00 sıralarında arabamı getirdim park ettim. Aracımı kilitledim ve eve çıktım. Ertesi gün 12.00 gibi aşağıya indiğimde ilk önce bir baktım. Düşündüm ve 'ben arabayı buraya bırakmıştım' dedim. Dalgınlıkla arabayı 'Başka yere mi park ettim?' diye etrafıma baktım. Sonra fırıncıya 'Buraya ben arabamı bırakmıştım, herhangi bir kamera görüntüsü var mı?' diye sordum. Görüntüyü ancak polisler alabilir dediler. Hemen polisi aradım. Polis geldi, çalındığı anlaşıldı. Aşağı yukarı bugün 12'inci gün. O günden beri hala arabamdan haber çıkmadı." dedi.