Dillere destan aşk! Tüm engellere rağmen evlendiler

28 Aralık'ta güzeller güzeli bebeğini kucağına alan çiçeği burnunda karısının en büyük hayalinin bir gelinlik giymek olduğunu dile getiren Murat Akdere, "Bebeğimize Gönül adını verdik. Köy içinde babamın bir yeri var, vermedi. Torunu oldu, gelmedi. Düğün yapamadık. Elimde avucumda yoktu. En büyük hayalim de nikâhtı.
'Sadece bana bir gelinlik giydir' dedi, giydiremedim. Döktüğüm gözyaşımı bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bana yapılan iyilikleri ölsem de unutamam. Hepinizden Allah razı olsun." sözleriyle eşine duyduğu mahcubiyeti dile getirdi. Murat, hayatının kolaylaşması için de köyün merkezinde amcasına ait bir ev yaptırmak istediğini anlattı.
GELİNLİKLİ BİR FOTOĞRAFIM OLSUN İSTERDİM
Eşiyle telefonda yaklaşık bir yıl konuştuklarını ve ardından 'Gel beni kaçır' dediğini anlatan Döndü Akdere ise, "Annem olmaz dedi. Ablamı da vermemiş, o da kaçmıştı. Kim ne dersin ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyuz. Bebeğim yuvamıza güneş gibi doğdu. Onu kucağıma verdiklerinde çok heyecanlandım. Her kadının hayalindeki gibi, gelinlikli bir fotoğrafım olsun istedim, başka bir şey de istemedim. Çok istiyorum gelinliği giymek." dedi.