Dillere destan aşk! Tüm engellere rağmen evlendiler

GELİNLİKLİ BİR FOTOĞRAFIM OLSUN İSTERDİM

Eşiyle telefonda yaklaşık bir yıl konuştuklarını ve ardından 'Gel beni kaçır' dediğini anlatan Döndü Akdere ise, "Annem olmaz dedi. Ablamı da vermemiş, o da kaçmıştı. Kim ne dersin ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyuz. Bebeğim yuvamıza güneş gibi doğdu. Onu kucağıma verdiklerinde çok heyecanlandım. Her kadının hayalindeki gibi, gelinlikli bir fotoğrafım olsun istedim, başka bir şey de istemedim. Çok istiyorum gelinliği giymek." dedi.