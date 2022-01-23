Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.01.2022 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 16:02
    ABONE OL

    Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu

    Kırklareli'nde sınır kapısına yakın ormanda kaybolan 4 kişiye ekiplerin 10 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla ulaşıldı. Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu

    Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

    Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu.

    Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Amerikan rüyası bitti! Resmen ABD ekonomisinin çöküşü
    Haberler Yaşam Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu
        SON DAKİKA