Kadıköy'de korkutan yangın: Hurdalıkta başladı binalara sıçradı

Kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın bitişiğinde bulunan 2 binanın dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın bitişiğinde bulunan 2 binanın dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına aldı.