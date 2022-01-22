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    • Yaşam
    • 22.01.2022 14:06
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    • 22.01.2022 14:06
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    Kadıköy'de korkutan yangın: Hurdalıkta başladı binalara sıçradı

    Son dakika haberi! İstanbul Kadıköy’de hurdalıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    DHA
    Kadıköy’de yangın paniği!

    Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


    Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Şenol Sokak'ta bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.



    Kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın bitişiğinde bulunan 2 binanın dış cephesine sıçradı.



    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.


        Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına aldı.



        Yangın nedeniyle hurdalıkta ve 2 binada hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kadıköy'de korkutan yangın: Hurdalıkta başladı binalara sıçradı
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