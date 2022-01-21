Zeynep Vural annesi Ayşe Vural tarafından öldürüldü! İddianamede flaş talep: Baba ve kardeş de cezalandırılsın

Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YANINA GİDİP DUA ETTİM"

Cinayet ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi. İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısını olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip, zaman zaman darp ettiğini ve geçmişte birçok kez kızı hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Vural'ın "Bilgisayar odasındayken beni çağırdı. Odaya kusmuştu, temizlerken saçımdan tutup çekti. Beni öldüreceğini düşünüp, korktum ve boynundaki fularından tutup yere doğru çektim.