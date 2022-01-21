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    • Yaşam
    • 21.01.2022 16:56
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    • 21.01.2022 16:56
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    Şanlıurfa'da torbacı operasyonu: 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

    Şanlıurfa'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, tutuklandı. Operasyonda 55 kilo 65 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin ele geçirildi.

    DHA
    Torbacı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kentin çeşitli semtlerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
    Baskınlarda; 55 kilo 65 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1160 TL ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbset bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da torbacı operasyonu: 11 şüpheliden 9'u tutuklandı
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