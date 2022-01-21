Şanlıurfa'da torbacı operasyonu: 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kentin çeşitli semtlerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Baskınlarda; 55 kilo 65 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1160 TL ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbset bırakıldı.