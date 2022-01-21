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    Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün dolandırıcılık yaptığı iddia edildi

    Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Müştekiler, “Tanınmış kişiler oldukları için itimat ettik” dedi. Dolandırıcılıkla suçlanan Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın müştekiye "Maddi sıkıntımız var. Biz sanatçıyız, bizi icraya vermeyin" dediği iddia edildi.

    Soyman!

    Bilecik Bozöyük'te iddiaya göre şarkıcı Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016'da Berrin Canpolat adına SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi açtı. İkili Eskişehir'de bir vatandaşla 100 bin liralık ürün tedariki için anlaştı. Firma sahibi, ürünleri gönderdi, ancak paranın küçük bir kısmını aldı. Geri kalanını tahsil edemeyince, mahkemenin kapısını çaldı.

    10'AR YIL HAPİS İSTEMİ
    Şikayetçi    , dilekçesinde "Biz Faik Öztürk ile anlaştık. Kendisine 100 bin TL'ye yakın unlu mamullerde kullanılan ürün verdik. Karşılığında herhangi bir senet ya da kıymetli evrak almadık. Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik" ifadelerini kullandı. Şikayet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Cezası Mahkemesi'nce kabul edildi. Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat'ın 10 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma, sanıkların savunmaları için ertelendi.

    İCRAYA VERMEYİN
    Dolandırıcılıkla suçlanan Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın müştekiye "Maddi sıkıntımız var. Biz sanatçıyız, bizi icraya vermeyin" dediği iddia edildi.

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