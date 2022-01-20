Safiye Soyman ile Faik Öztürk dolandırıcı mı? Ünlü ikilinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor: "Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik"
Safiye Soyman ile Faik Öztürk, 'dolandırıcılık' iddiası ile gündeme geldi. Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, çiftin 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Soyman ve Öztürk, iddianamedeki ifadelerinde, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştıklarını herhangi bir ticari ilişkilerinin bulunmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. İşte detaylar...
SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK DOLANDIRICI MI?
Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, 2016 yılında Eskişehir'e 50 kilometre mesafedeki Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Safiye Soyman Dinlenme Tesisi' adıyla bir işletme açtı. Ancak işleri yolunda gitmeyen çift, bir süre sonra tesisi kapattı. Tesis için Eskişehirli bir unlu mamuller toptancısından yaklaşık 100 bin liralık ürün alındığı ve parasının ödenmediği iddia edildi.
Unlu mamulleri toptancısı, alacaklarını tahsil edemediğini ve dolandırıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yanı sıra şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
'PEK ÇOK KİŞİYİ DOLANDIRDIKLARI ANLAŞILDI'
İddianamede şüpheli sıfatı ile yer alan Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat'ın birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülerek "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesis gerçek sahibi Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurdukları savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakta, şüphelilerin atılı suçlardan yargılanmalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep ve iddia olunur" denildi.
'ŞİKAYETÇİ FİRMA İLE HERHANGİ BİR ŞİPARİŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR'
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Berrin Canbolat, Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştığını belirterek "SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikayetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır" dedi.
'İSMİMİM KULLANILMASINA 1 YIL MÜSAADE ETTİM'
Safiye Soyman da tesisin adını kullanmasına 1 yıllık süre ile müsaade ettiğini ve hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadığını savunarak "Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.