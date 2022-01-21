Karneyi alan kaymaya gitti!

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, sömestir tatiliyle birlikte sezonun en yoğun dönemini yaşıyor.
Müşterilerine 3, 4 ve 5 günlük paketler halinde hizmet sunan bölgedeki 5 otelde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. 2 otelin bölge müdürü olan Yusuf Avcı "Doluluk oranları güzel, yüzde 90 seviyesinde. Bugün tabii ki sömestir başlangıcı.
Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için de yoğun bir talep var. Diyebiliriz ki; sömestir süresince otel doluluklarımız iyi geçecek" dedi.