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    • Yaşam
    • 21.01.2022 17:06
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    • 21.01.2022 17:06
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    Beyoğlu'nda yük asansörü düştü: 5 yaralı

    İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Beyoğlu’nda yük asansörü düştü: 5 yaralı

    Olay, saat 14.45 sıralarında Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde meydana geldi.

    Bir kozmetik firması çalışanı 5 kişi, panelvana yükledikleri içi sıvı sabun ve şampuan dolu varilleri, bir binanın bodrumundaki depoya aktarmak istedi.

    Varillerin yük asansörüne yüklenmesinin ardından 2 işçi aşağı inerken, 3 işçi de yük asansörüne bindi. Hareket etmesinden saniyeler sonra asansörün zinciri koptu.

    Yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşen asansörün üzerindeki 3 işçi dengesini kaybederek savrulurken, devrilen variller aşağıda bekleyen 2 işçinin üzerine düştü.

    Gürültüyü duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 5 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda yük asansörü düştü: 5 yaralı
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