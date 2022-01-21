Antalya'da emlak zengini kadını parçalara ayırdılar (Yaşam haberleri)

Antalya'da emlak zengini Kerziban Keskin'den (61), 2,5 aydır haber alınamadı. Kadının arkadaşı Hüsniye D. tarafından iple boğulduğu belirlendi. D.'nin arkadaşı Rüstem B. "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi. 4 kişi gözaltına alındı.

İNDİ BİNDİ DAYAĞI

İstanbul Başakşehir'de dün yabancı uyruklu yolcu, Burkay Kavak'ın (23) kullandığı taksiye bindi. Kısa mesafe sonra indi. Kavak ise indi-bindi ücreti olarak 20 lira istedi. Fiyatı fazla bulan yolcu, taksiciyi yumrukla dövdü. Ardından kaçtı. Burkay Kavak ise hastaneye kaldırıldı.

SAVUNMASA ÖLECEKTİ

Kocaeli'de tersane işçisi Osman Karatoprak (24), hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Karatoprak, dün tutuklandı. Annesi Maşallah Karatoprak, oğlu ve karşı tarafın ailesi için üzüldüğünü söyledi. "Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti, acı çekiyorum" dedi. Avukat Osman Özgeliş ise Karatoprak'ın tutuksuz yargılanması için itiraz ettiklerini belirtti.

MAGANDA DEHŞETİ

İstanbul Sultangazi'de evinden çıkan emlakçı S. K., otomobile binerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan K., yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

TERS KELEPÇE CEZASI!

17 Haziran 2020'de İzmir Adliyesi'nde 'Kapı değişti' diyen özel güvenlik görevlisi, avukat Emrullah Aksakal'ı adliyeye almadı. Tartışmaya, adliyede görevli polis memurları İ.K. ve O.D., olaya müdahale etti. Avukat Aksakal'a ters kelepçe takıldı. Aksakal, güvenlik kameralarına da yansıyan olayı, yargıya taşıdı. Aksakal, İ.K., O.D. ve güvenlik görevlisine tazminat davası açtı. Ters kelepçenin orantısız ve hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Aksakal'a 10 bin lira ödenmesine karar verdi.

TONGAYA DÜŞMEDİ

Adalat ülkesi Tonga, yanardağ patlaması yüzünden kül altında kaldı. Ülkeye bir süredir hiçbir yardım ulaştırılmadı. Havalimanı dün açıldı. Yeni Zelanda hükümeti de insani yardım taşıyan hava kuvvetlerine ait kargo uçağını yolladı. Yetkililer, Tonga'da hali hazırda COVID-19 vakası olmadığı için tüm teslimatların temassız yapılacağını vurguladı.

PARAYLA FİNK ATIYOR

Los Angeles'ta 1952'da sıradan bir mahallede doğan Larry Fink, 10 trilyon dolarlık BlackRock'u nasıl yarattığını anlattı: Babamın ayakkabı dükkanı vardı. Dükkanda çalışmaya başladım. Ancak bir gün "Ya zenginlere ayakkabı yapacağım ya da o ayakkabıları sipariş eden zengin olacağım" diye düşünüp okula gittim. Ekonomi alanında ilerledim. First Boston'da çalıştım. Blackstone Financial Management (BFM) adlı bir şirketin temelini attım. Ardından BlackRock'un yarattım...

MEVZUBAHİS!

İngiltere Premier Lig'de bahis skandalı yaşandı. Bir süre önce oynanan bir karşılaşmada, Arsenal takımı oyuncusu maçın belli bir dakikasında sarı kartla cezalandırıldı. Yapılan araştırmada, o sarı kart için 10 dakikada 160 milyon sterlinlik canlı bahis oynandığı ortaya çıktı. Bu tespitin ardından İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hem oyuncu, hem de Arsenal için soruşturma başlattı. Futbolcunun ismi ise açıklanmadı.

CANSUYU!

Kilis'te 2 yaşındaki Yusuf Can, su sanıp kireç çözücü içti. Hemen Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakıma kaldırılan küçük çocuk, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İki hafta yoğun bakımda kalan Yusuf Can ölümü yendi. Başhekim Prof. Dr. Emrah Şenel, "Özellikle lavabo açıcılar, yağ çözücüler, çamaşır suyu, parlatıcı, deterjan gibi maddeler, evlerde tıpkı bir ilaç gibi çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı. Bir yudum içenler bile 30, 40 defa ameliyathanelere taşınıyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti!

PAMUK 50'LER CEBE

Yozgat'ta 6 aylık Eslem Fatma Altındağ, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için 2 milyon dolar şarttı. Kampanya başlatıldı. Ailesi çağrı yaptı: 6 ay önce doğdu. Eslem için 450 bin kişi 50 TL yardım ederse amacımıza ulaşırız.

ZEHİR PARTİSİ

Denizli'de Ayşegül Meci, arkadaşları ile gece uyuşturucu aldı. Sabah fenalaştı. Kurtarılamadı.

AŞIRI İLGİNÇ!

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, aşı tartışması yüzünden Avustralya Açık'a alınmadı! Ülkeden yollandı. Şiimdi de medikal şirketi sahibi olduğu ortaya çıktı. COVİD-19 aşısı geliştirmeye çalıştığı anlaşıldı.

TOSBAĞA FİRARDA

Sarp sınır kapısından giren bir araçta detaylı arama yapıldı. Gürcistan vatandaşı G.K, 5 bin su kaplumbağası ile yakalandı.

KİLİSEDE KATLİAM

Liberya'da bir kilise ayin sırasında silahlı saldırıya uğradı. 29 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AYNALARLA BARIŞTI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı. Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 10 yılda yüz fonksiyonlarını kullanma kabiliyeti kazandı. Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini belirten Acar, "Artık aynanın karşısına geçiyorum. Yeni yüzüm için şükrediyorum, sakallarımı tıraş ediyorum" dedi.

VAKA SAYISI 71 BİN 843

Türkiye'de dün 414 bin 312 Covid-19 testi yapıldı. 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.

1 TALİHLİYE 119.6 MİLYON

6 bilen bir kişi, 119 milyon 693 bin lira kazandı. 5 bilenler 27 bin 397'şer lira. 4 bilenler 638'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.