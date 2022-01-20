Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Polisin ikazına uymayan otomobildekiler, ara sokaklardaki takip sonrası durdurulup, yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği 5 şüpheli, güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden biri, polis memurunun yüzünü tırnakladı.

Ekiplere mukavemet gösteren ve kendilerinin de darbe aldıklarını iddia eden 5 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik otoparkına çekilen otomobilde ise arama yapıldı.