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    • Yaşam
    • 20.01.2022 15:59
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    • 20.01.2022 15:59
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    Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

    Antalya'da devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 5 kiş sıkı takip sonucu enselendi. Şüphelilerden biri yakalanınca polisin yüzünü tırnakladı.

    Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

    Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde devriye görevi yapan motorize Yunus timleri, 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu otomobili, öğle saatlerinde durdurmak istedi.

    Polisin ikazına uymayan otomobildekiler, ara sokaklardaki takip sonrası durdurulup, yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği 5 şüpheli, güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden biri, polis memurunun yüzünü tırnakladı.

    Ekiplere mukavemet gösteren ve kendilerinin de darbe aldıklarını iddia eden 5 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik otoparkına çekilen otomobilde ise arama yapıldı.
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