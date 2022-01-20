Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.01.2022 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 13:36
    ABONE OL

    Sokakta husumetlisine kurşun yağdırdı! Yer: İstanbul

    İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi dün gece saatlerinde husumetli olduğu öğrenilen bir başka kişi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Sokakta husumetlisine kurşun yağdırdı! Yer: İstanbul

    Zeytinburnu'nda bir kişi, husumetli olduğu kişinin sokakta önünü silahla bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, dün saat 22.55'te Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yaşandı.

    İddiaya göre, bir kişi daha önce husumet yaşadığı kişinin sokakta önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışma sonunda saldırgan önünü kestiği kişiye 4 el ateş attı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu’na çok sert tepki
        Haberler Yaşam Sokakta husumetlisine kurşun yağdırdı! Yer: İstanbul
            SON DAKİKA