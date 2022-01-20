Sokakta husumetlisine kurşun yağdırdı! Yer: İstanbul

İddiaya göre, bir kişi daha önce husumet yaşadığı kişinin sokakta önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışma sonunda saldırgan önünü kestiği kişiye 4 el ateş attı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.