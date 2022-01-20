Cezaevinden çıktı hayvan yüklü kamyoneti çaldı





Kamyonetin plakasının sorgulanması sonrasında ise aracın çalıntı olarak arandığı, 50 bin TL değerindeki 4 büyükbaş hayvanla birlikte aracının park halindeyken çalındığı ihbarında bulunan H.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.