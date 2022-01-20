Cezaevinden çıktı hayvan yüklü kamyoneti çaldı

Aracı çaldığı şüphelenilen şahıs U.K., arazide başlatılan arama çalışmaları sonucunda yakalandı. Kimlik bilgileri kontrol edilen şahsın yoklama kaçağı olduğu, 'gece vakti yağma ve silahlı yağma suçlarından' suç kaydının bulunduğu ve şahsın cezaevinden yeni çıktığı bilgilerine ulaşıldı.
Kamyonetin plakasının sorgulanması sonrasında ise aracın çalıntı olarak arandığı, 50 bin TL değerindeki 4 büyükbaş hayvanla birlikte aracının park halindeyken çalındığı ihbarında bulunan H.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.