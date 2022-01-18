Başkan Erdoğan'ın doğum gününde altın bilezik hediye ettiği üniversiteli Tuğçe Öktem'den özel açıklamalar





Gerçek olduğuna inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Cumhurbaşkanımızın jestinden dolayı çok duygulandım. Annem doğum günümde Cumhurbaşkanımızla hatıra fotoğrafı çektireceğine dair söz vermişti. Annem dediğini yapar. Çok mutlu oldum. Bileziğin maddi değerinden çok manevi değeri daha fazla. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma o bilezik benden hatıra olacak. Cumhurbaşkanımızın doğum günümü kutlaması, onunla konuşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek benim için paha biçilemez. O gece heyecandan uyuyamadım. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nde okuyorum. İleride akademisyen olmak istiyorum. İncirliova'da giyim mağazası işleten bir çocuk annesi Fatma Öktem ise "Cumhurbaşkanımız bize Allah'ın en büyük lütfu. Çok heyecanlandık ve duygulandık. Cumhurbaşkanım diye seslendim. 'Bugün kızımın doğum günü. Fotoğraf çekilmek istiyor. Kızıma doğum günü hediyesi olarak sizinle çekileceği fotoğrafı vereceğim' dedim. Cumhurbaşkanımız da bizi kırmadı ve bu jesti yaptı" dedi.

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