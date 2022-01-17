Son dakika: Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Yol verme tartışmasında bir kişi öldürüldü

Son dakika haberi...Gaziosmanpaşa'da, yol verme kavgasında çıkan tartışmada, taraflardan biri iki çocuk babası Sabri Taşdelen'i tabanca ile vurdu. Taşdelen, olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle evine dönen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen, sokak üzerinde karşı yönden gelen sürücü ile yol verme kavgasına girdi. Kimliği belirsiz sürücü, Taşdelen'in üzerine iki el ateş etti. Şüpheli, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken, Sabri Taşdelen ise kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Taşdelen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Taşdelen'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden iki çocuk babası Sabri Taşdelen'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Sabri Taşdelen'in olayın ardından cansız şekilde sokak üzerinde yattığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taşdelen'in sokak üzerinde sırtüstü yattığı sırada vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Taşdelen'in otomobili ise kapısı açık halde sokakta üzerinde duruyor.

"MEĞER VURULAN KOMŞUMMUŞ"

Silah seslerini duyan Cemal Zeybek, "Evde otururken bir tartışma sesi duydum. Balkona çıkıp bakmak istedim. Daha çıkmadan iki el silah sesi duyuldu. Balkona çıkınca, beyaz bir arabanın geri geri gittiğini, bir minibüsünde sokakta kapısının açık olduğunu gördüm. Beyaz araba gitti. Sokakta birinin sırtüstü yattığını ve ayaklarını görünce, bağırarak 'komşular, adam vurmuşlar' dedim. Hemen ambulans istedim, polisi aradım. Aşağı indim. Meğer vurulan komşummuş. Kastamonulu genç bir arkadaşımız. Nabzına bakınca, öldüğünü anladım. Sonra ambulans geldi. Ambulansın gelmesi aşağı yukarı yarım saat sürdü. Rabbim, rahmet eylesin. 2 kız çocuğu varmış. Bu kadar genç yaşta çocuklarını yetim bırakması içler acısı. İnsan bu kadar ucuz şekilde ölüyor. Yazık, günah. Diğer tarafın beyaz bir arabayla kaçtığını gördüm ama plakasını alamadım" dedi.