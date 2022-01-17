Gece yarısı acı son! Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 03 :30 sıralarında D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı.
Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.