Gece yarısı acı son! Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü

Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.