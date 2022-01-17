Denizli'de parfüm satmak için girdiği hastanede magandalık yaptı! İki asistan dokturu odada rehin aldı





Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlam, "Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm" dedi.

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