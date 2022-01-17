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    Denizli'de parfüm satmak için girdiği hastanede magandalık yaptı! İki asistan dokturu odada rehin aldı

    Parfüm satmak için hastaneye giren satıcı, tartıştığı iki asistan doktoru odada rehin aldı. Birisini darp eden zorba, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

    Seyyar maganda

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta yakınlarının kartını kullanarak çocuk pediatri servisine çıkan ve sağlık çalışanlarına parfüm satmak isteyen Uğur Çalışkan (35), servisi terk etmesini isteyen asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ı kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Tehditler de savuran Çalışkan'a engel olmak isteyen doktor Sağlam, kolundan yaralandı. Sağlam'ın anahtarı alıp kapıyı açması üzerine saldırgan, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.



    Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlam, "Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm" dedi.

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    Haberler Yaşam Denizli'de parfüm satmak için girdiği hastanede magandalık yaptı! İki asistan dokturu odada rehin aldı
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