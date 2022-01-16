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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 16 Ocak 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 16 Ocak 2022 tarihli Kidstagram köşesinden gelen kareler...

    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Kader ile Mehmet Ceyhan çiftinin kızları Fatıma Naz ve Meryem Betül Ceyhan

    Melek ile Yusuf Tank çiftinin çocukları Özgür Ömür

    Pınar ile İdris İnat'ın yakışıklısı Poyraz inat

    Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela

    Çiğdem ile Ferdi Aydın çiftinin çocukları Emir ve Emre Aydın

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 16 Ocak 2022
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