Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 16 Ocak 2022

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Kader ile Mehmet Ceyhan çiftinin kızları Fatıma Naz ve Meryem Betül Ceyhan

Melek ile Yusuf Tank çiftinin çocukları Özgür Ömür

Pınar ile İdris İnat'ın yakışıklısı Poyraz inat

Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela

Çiğdem ile Ferdi Aydın çiftinin çocukları Emir ve Emre Aydın