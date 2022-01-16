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    • Yaşam
    • 17.01.2022 01:54
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    • 17.01.2022 01:54
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    Esenler'de çıkan yangın herkesi sokağa döktü! Çatırdama sesini çökme sanmışlar

    İstanbul'un Esenler ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından ortaya çıkan çatırdama seslerini duyan kişiler çökme meydana geldi sanıp kendisini sokağa attı.

    DHA
    Esenler’de çıkan yangın herkesi sokağa döktü

    Esenler'de, 6 katlı binada çıkan yangın nedeniyle çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, binada çökme yaşandığını sanıp sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Olay, saat 22.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın giriş katında oturan apartman sakinleri, yıkılma ve çatırdama sesleri duyduktan sonra hızla sokağa çıktı.

    Apartmanda oturan diğer vatandaşlara da haber verilmesi üzerine apartman boşaltıldı. Vatandaşlar sokağa çıktıktan sonra binanın bodrum katında yangın çıktığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.

    "YIKILMA SANDIK AMA YANGINMIŞ"
    Sesleri duyduktan sonra sokağa çıkan İbrahim Aydoğdu, "Önce yıkılma, daha sonra çatırtı sesleri duyuldu. Hemen ekiplere haber verdik. Biz yıkılma sandık ama yangınmış. Üst katlardakiler duymamış ki binayı hemen boşaltmadılar. Şu an binayı boşaltıyorlar. Ekipler de müdahale ediyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Esenler'de çıkan yangın herkesi sokağa döktü! Çatırdama sesini çökme sanmışlar
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