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    • Yaşam
    • 16.01.2022 22:11
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    • 16.01.2022 22:17
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    Elazığ Sivrice'de deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika depremler... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valiliği, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamamaktadır" açıklamasını yaptı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Elazığ’da deprem!

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını açıkladı.

    AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 8 kilometre derinliğinde olan depremde can veya mal kaybı yaşanmazken il merkezinden hafif olarak hissedildi.

    Elazığ Valiliği, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamamaktadır" açıklamasını yaptı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.01.16 21:44:36 40.0388 24.3960 10.0 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel

    2022.01.16 21:36:49 39.8380 41.8222 11.2 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

    2022.01.16 21:29:27 40.0330 24.4198 11.1 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel

    2022.01.16 21:17:48 38.4705 39.1613 1.1 -.- 3.3 3.3 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

    2022.01.16 21:06:35 40.0843 24.3443 23.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.01.16 20:44:35 37.5553 29.5080 12.3 -.- 1.6 -.- PINARBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

    2022.01.16 20:14:26 39.5078 26.1803 5.4 -.- 2.7 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

    2022.01.16 19:06:22 37.7138 26.9223 13.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.01.16 19:03:33 37.0600 28.3690 4.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.01.16 18:57:38 38.9632 26.1380 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.01.16 18:56:03 40.1505 24.3410 2.5 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.01.16 18:24:42 40.0133 24.3823 10.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.01.16 17:43:49 40.9750 43.8642 5.0 -.- 1.9 -.- SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS) İlksel

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