Cihangir'de dehşet anları! Gürültü kavgasında şişeler havada uçuştu





GÜRÜLTÜ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGA KAMERADA

Beyoğlu'nda gürültü yapan gençleri uyardıkları için çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bir grubun beklediği ve bir anda kavganın çıktığı, elinde bira şişesi olan şahsın saldırdığı ve daha sonra kavgaya karışanların kaçtığı görülüyor.