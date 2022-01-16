Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı.
Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saat 03.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Patlama sonucu alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı. Patlama sırasında içeride bulunan 15 kişi kısa sürede kendini dışarı atarak kurtulmayı başarırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.