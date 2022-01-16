Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Yangına 60 araç ve 150 personele müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını beş saat sonra kontrol altına almayı başardı. Bölgede AFAD ekipleri fabrikadan çıkan keskin kokular ve yola savrulan kimyasallar için tedbir alırken, sağlık ekipleri dumandan ve kokudan etkilenenlere müdahalede bulundu.