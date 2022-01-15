Son dakika: Şişli'de hatalı dönüş yapan araç ortalığı birbirine kattı! 5 yaralı

Son dakika haberi...Şişlii'de lüks bir otomobilin, hatalı dönüş yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde yaşandı. İddiaya göre K.A.'nın kullandığı 14 DD 050 plakalı lüks otomobile, Levent Mahallesi Çayırçimen Sokak'tan Beşiktaş İstikametine doğru hatalı dönüş yaptığı sırada, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki H.Ö.'nün kullandığı 34 NE 4354 plakalı otomobil çarptı.
KAZANIN ARDINDAN CAN PAZARI YAŞANDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan yön levhasına çarparak durabildi.