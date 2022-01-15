Son dakika: Şişli'de hatalı dönüş yapan araç ortalığı birbirine kattı! 5 yaralı

14 DD 050 plakalı otomobilde sıkışan Yasemin B. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İki otomobilde bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.