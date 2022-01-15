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    • Yaşam
    • 16.01.2022 05:41
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    • 16.01.2022 05:41
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    Son dakika: Şişli'de hatalı dönüş yapan araç ortalığı birbirine kattı! 5 yaralı

    Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de lüks bir otomobilin karıştığı kaza ortalığı birbirine kattı. Meydana gelen kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    DHA
    Hatalı dönüş yapan araç ortalığı birbirine kattı

    Son dakika haberi...Şişlii'de lüks bir otomobilin, hatalı dönüş yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kaza saat 03.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde yaşandı. İddiaya göre K.A.'nın kullandığı 14 DD 050 plakalı lüks otomobile, Levent Mahallesi Çayırçimen Sokak'tan Beşiktaş İstikametine doğru hatalı dönüş yaptığı sırada, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki H.Ö.'nün kullandığı 34 NE 4354 plakalı otomobil çarptı.

    KAZANIN ARDINDAN CAN PAZARI YAŞANDI
    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan yön levhasına çarparak durabildi.

        14 DD 050 plakalı otomobilde sıkışan Yasemin B. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İki otomobilde bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
        Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Şişli'de hatalı dönüş yapan araç ortalığı birbirine kattı! 5 yaralı
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