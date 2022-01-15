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    • Yaşam
    • 16.01.2022 01:31
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    • 16.01.2022 01:48
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    Bursa'yı karıştırdı! Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" diyen alkollü sürücü gözaltına alındı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

    İHA
    Kralı gelsin dedi kelepçeyi yedi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. P

    Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat B.(21) yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Erdal K. (48)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.

    POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ
    Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı.

    Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı.

        'KRALI GELSİN' DEDİ GÖZALTINA ALINDI
        "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

        Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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