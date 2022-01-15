Bursa'yı karıştırdı! Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" diyen alkollü sürücü gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. P
Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat B.(21) yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Erdal K. (48)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.
POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ
Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı.