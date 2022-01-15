11 yıllık kaçış! Nişanlısı tarafından öldürülen Raziye Oskay'ın dram dolu hayatı herkesi hüzünlendirdi

Mersin'de Raziye Oskay'ın (24) işe giderken eski nişanlısı Barış Can Uçuk (24) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Raziye Oskay, tehditlerine devam eden Uçuk'tan kurtulmak için kimlik karartma yöntemi uyguladı. Karartma sonrası sosyal medya hesaplarını kapatıp, telefonlarını değiştirdi ve İstanbul'a geldi. Oskay, burada da kendisini buldu. Uçuk'tan kurtulamayınca geri döndü, "belki değişir" diyerek onunla nişanlandı.



100 BİN LİRALIK EFT GELDİ

Ancak tehdit, şantaj ve şiddet devam etti. 8 Mayıs 2021'de Uçuk'un talebiyle hesap açan Raziye, tanımadığı bir hesaptan 100 bin TL'lik eft aldı. Suç olabileceğini düşünen Raziye, bu parayı iade etti. Ardından da nişanı attı. Avukatı aracılığıyla Barış Can Uçuk hakkında 'Cinsel saldırı, şantaj ve tehdit' suçlarından şikayetçi oldu. İfadesi alınan Uçuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Avukat Işıl Akan, 'Tehditler devam ediyor, şüpheli tutuklanmalı' diye dilekçe verdi. Ancak mahkeme itirazı, reddetti. 11 yıl boyunca tehdit edilen talihsiz kadın, Uçuk tarafından sokak ortasında infaz edildi.

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