Meteorolojiden son dakika uyarıları! Kar yağışı devam edecek! Buzlanma ve dona dikkat (14 Ocak hava durumu)

BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Karaman, Konya, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde kar etkili oluyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde'de havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.