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    • Yaşam
    • 14.01.2022 09:47
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    • 14.01.2022 10:06
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    Meteorolojiden son dakika uyarıları! Kar yağışı devam edecek! Buzlanma ve dona dikkat (14 Ocak hava durumu)

    Son dakika hava durumu haberleri... Kar yağışı birçok ilde etkili olurken, Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.Buzlanma ve dona dikkat! Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde artması, doğu kesimlerde ise azalması bekleniyor. Kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarı yapıldı. İşte 14 Ocak hava durumu...

    Buzlanma ve dona dikkat 14 Ocak hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada vatandaşlar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri şöyle:

    Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

        Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

        İstanbul'da dün yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı Çarşamba öğlen saatlerinde başladı. Pendik ve Kartal'da dün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü. Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

            BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

            Karaman, Konya, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde kar etkili oluyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde'de havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

            Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyden orta kuvvette, bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

            HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, yarın yağışlar batı ve iç kesimleri terk edecek. Hafta sonu ise yer yer görülmeye devam edecek.

            Yeni haftayla birlikte Doğu Akdeniz dışındaki tüm bölgelerde havanın güneşli veya parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyredeceği ifade ediliyor.
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            Haberler Yaşam Meteorolojiden son dakika uyarıları! Kar yağışı devam edecek! Buzlanma ve dona dikkat (14 Ocak hava durumu)
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