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    • Yaşam
    • 14.01.2022 16:51
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    • 14.01.2022 17:09
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    İstanbul Boğazı'nda büyüleyici manzara! Gören telefonuna sarıldı

    Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ile kar yağışının akabinde İstanbul Boğazı'nın rengi görenleri hayran bıraktı. Turkuaz renge boyanan İstanbul Boğazı drone ile havadan görüntülendi.

    İHA
    Boğaz’da gören telefonuna sarıldı

    Marmara Bölgesi'nde günlerdir devam eden sert rüzgar, yağmur ve kar yağışının akabinde İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.

    KARTPOSTALLIK MANZARA
    Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.

        Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.



        "RENGİ BÖYLE DAHA GÜZEL"
        Ahmet Yılmaz adlı vatandaş, "Yürümek, hava almak için güzel bir gün.

        Denizin rengi neden böyle bilmiyorum. Deniz için değil öylesine yürüyüş için çıkmıştım.

            Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor. 2 gündür denizin rengi böyle, ama neyin sonucu bilmiyorum" dedi.

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            Boğaz’da gören telefonuna sarıldı
            Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nda büyüleyici manzara! Gören telefonuna sarıldı
                SON DAKİKA