İstanbul Boğazı'nda büyüleyici manzara! Gören telefonuna sarıldı

KARTPOSTALLIK MANZARA
Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.
KARTPOSTALLIK MANZARA
Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbullular ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi.
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile de havadan görüntülendi.
"RENGİ BÖYLE DAHA GÜZEL"
Ahmet Yılmaz adlı vatandaş, "Yürümek, hava almak için güzel bir gün.
Denizin rengi neden böyle bilmiyorum. Deniz için değil öylesine yürüyüş için çıkmıştım.