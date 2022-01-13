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    • Yaşam
    • 13.01.2022 14:08
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    • 13.01.2022 14:08
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    İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    İstanbul Arnavutköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya uçarak takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul’da kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    Arnavutköy'de soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle tarlaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen 67 NS 748 plakalı otomobil sürücüsü Nejla Ayhan saat 11.30'da soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan otomobildeki sürücü Nejla Ayhan'ın yardımına diğer araç sürücüleri koştu. Sürücü hafif yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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