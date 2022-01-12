Kaygan yolda kayan araç, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç arasında sıkışan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.