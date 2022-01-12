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    Kan donduran cinayetin mesajları ortaya çıktı! "Sana kanınla duş aldıracağım"

    Oktay Dönmez, eski nişanlısı Dilara Yıldız’ı defalarca tehdit etti. Uzaklaştırma kararına rağmen evine girdi! Tam 10 gün seyahatten dönmesini bekledi. Senet imzalatmak istediği genç kadını silah zoruyla götürdüğü restoranda katletti! Attığı tehdit mesajı ise yaşanan vahşetin habercisiydi: Sana kanınla duş aldıracağım.

    Kanımız dondu

    Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Korkunç olay önceki akşam İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Eski uzman çavuş Oktay Dönmez, ayrılığı kabullenemedi. Eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız'ı defalarca tehdit etti! Uzaklaştırma kara-rına rağmen avukatın Tuzla'daki evine çilingirle girdi. 10 gün boyunca, şehir dışında olan Dilara'nın gelmesini bekledi. Önceki gece eve dönen genç kadını darp etti! Hazırladığı senetleri imzalamasını ve otomobilini kendisine devretmesini istedi. Daha sonra ikili, bir restorana gitti. Dilara'nın yardım istediğini fark eden cani, tetiği çekti! Genç kadına 5 el ateş etti! Başından, boynundan ve göğsünden vurulan Dilara, olay yerinde can verdi. Acılı ailesinin feryatları yürekleri deldi: Kızımızı koruyamadık...



    KURTULMAK İSTEDİ AMA
    Dİlara Yıldız, kurtulmak için Emniyet'e yakın bir restoran seçti. Hatta arkadaşına ve dayısına "Beni kurtarın" mesajı gönderdi.



    VASİYETİNİ HAZIRLA MESAJI
    Acı olaydan geriye, cani Oktay Dönmez'in Dilara'ya attığı tehdit mesajları kaldı. Katilin, "İlk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan" yazması, cinayeti önceden planladığı şeklinde yorumlandı.



        SEBEP 150 BİN LİRA MI?
        Dilara'ya kıyan cani Oktay Dönmez, ilk ifadesinde şunları söylledi: Bir yıl önce tanıştık. Nişanlandık. 150 bin lira masraf yaptım. Nişanı atınca borcumu istedim. Tartıştık. Ayrıca bana ihanet etmiş.

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