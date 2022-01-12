Kan donduran cinayetin mesajları ortaya çıktı! "Sana kanınla duş aldıracağım"

Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Korkunç olay önceki akşam İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Eski uzman çavuş Oktay Dönmez, ayrılığı kabullenemedi. Eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız'ı defalarca tehdit etti! Uzaklaştırma kara-rına rağmen avukatın Tuzla'daki evine çilingirle girdi. 10 gün boyunca, şehir dışında olan Dilara'nın gelmesini bekledi. Önceki gece eve dönen genç kadını darp etti! Hazırladığı senetleri imzalamasını ve otomobilini kendisine devretmesini istedi. Daha sonra ikili, bir restorana gitti. Dilara'nın yardım istediğini fark eden cani, tetiği çekti! Genç kadına 5 el ateş etti! Başından, boynundan ve göğsünden vurulan Dilara, olay yerinde can verdi. Acılı ailesinin feryatları yürekleri deldi: Kızımızı koruyamadık...