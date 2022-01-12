Doğum sancısı tutan eşinin içinde olan ambulansı takip ederken kaza yapan Nusret Özdemir hayatını kaybetti

Antalya Gazipaşa'da geçen cumartesi Nusret Özdemir (24), kullandığı motosikletle doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'in içinde bulunduğu ambulansın peşinden gitti. Ancak otomobille çarpıştı. Yere yığılan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen talihsiz adam, ameliyata alındı. O saatlerde ise eşi Selma Özdemir bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir, ameliyat sonrası uyutuldu. Dün 03.03 sıralarında da 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise hastanede sürdüğü bildirildi.
PES ARTIK
5 yaşındaki Ömer Faruk, otomobilin altında kalarak can verdi. Şoförün ifadesi ise pes dedirtti: Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım. Bursa İnegöl'de Fatma V.'nin kullandığı otomobil, ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu ve elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk'a (5) çarptı. Dede hafif yaralanırken küçük çocuk ise otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Fatma V'nin ifadesi ise pes dedirtti: Ben acemi sürücüyüm. Otomobili birkaç kez kullandım. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim.
'MARS' OLDU!
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı Mars'ta bozuldu. Ne yapılacağı merak konusu oldu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 6 ay önce Mars'a Perseverance adındaki uzay aracını gönderdi. Mars'taki geçmişte yaşanabilir şartların olup olmadığını araştıran araç, kaya örnekleri topladığı sırada kaza yaptı. Kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı. Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı. NASA'nın sorunla ilgili çözüm üretmesi gerekiyor.