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    Doğum sancısı tutan eşinin içinde olan ambulansı takip ederken kaza yapan Nusret Özdemir hayatını kaybetti

    Motosikletli Nusret Özdemir, doğum sancısı tutan eşinin içinde olduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı. 3 gün sonra hayata gözlerini kapadı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    En baba dram

    Antalya Gazipaşa'da geçen cumartesi Nusret Özdemir (24), kullandığı motosikletle doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'in içinde bulunduğu ambulansın peşinden gitti. Ancak otomobille çarpıştı. Yere yığılan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen talihsiz adam, ameliyata alındı. O saatlerde ise eşi Selma Özdemir bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir, ameliyat sonrası uyutuldu. Dün 03.03 sıralarında da 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise hastanede sürdüğü bildirildi.



    PES ARTIK
    5 yaşındaki Ömer Faruk, otomobilin altında kalarak can verdi. Şoförün ifadesi ise pes dedirtti: Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım. Bursa İnegöl'de Fatma V.'nin kullandığı otomobil, ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu ve elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk'a (5) çarptı. Dede hafif yaralanırken küçük çocuk ise otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Fatma V'nin ifadesi ise pes dedirtti: Ben acemi sürücüyüm. Otomobili birkaç kez kullandım. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim.



    'MARS' OLDU!
    NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı Mars'ta bozuldu. Ne yapılacağı merak konusu oldu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 6 ay önce Mars'a Perseverance adındaki uzay aracını gönderdi. Mars'taki geçmişte yaşanabilir şartların olup olmadığını araştıran araç, kaya örnekleri topladığı sırada kaza yaptı. Kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı. Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı. NASA'nın sorunla ilgili çözüm üretmesi gerekiyor.



        İŞTE LİDERLER
        Ülkelerindeki yönetimlere damga vuran liderlerin, şu andaki görevleri öncesi ne iş yaptıkları araştırıldı. Her birinin değişik iş kollarında çalıştıkları ortaya çıktı. Bazılarının kamyon şoförlüğü, bazılarının tezgahtarlık yaptıkları anlaşıldı. Bazıları da eski işleri nedeniyle alaya alındı. Tezgahtarlık yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e "Kasiyer" diyen İçişleri Bakanı Mart Helme, gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.



        Vladimir Putin: Taksi şoförü



        Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Kayak eğitmeni



            İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Gazeteci



            Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Kamyon şoförü



            YÜZÜ GÜLSÜN
            Gaziantep'te yaşayan Asiye Ateş (4), 22 Aralık'ta iki Pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük kızın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Asiye'nin yüz felci olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bu hafta yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" ifadesini kullandı.



                'MASKE'RA OLDULAR
                Virüsten korunmada, en büyük silahımız maskeydi. Ancak bazı vatandaşlar maske takmayı reddetti! İstanbul'daki Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda yaşananlar, tepki çekti. İki kadın, dün öğle saatlerinde Marmaray'a maskesiz bindi. Yolcuların uyarısına rağmen maske takmayı reddetti. Güvenliğe de direnen ve trenden zorla indirilen ikili, "Hepinizden davacıyım" diyerek vatandaşları tehdit etti.



                'KARA' HABER
                Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara (20), kaldığı yurdun 8. Katından atlayarak canına kıydı. Bıraktığı not ve videoda, yurtta ailesinin zoruyla kaldığını anlattı. Bazı çevreler, bu üzücü olayı siyası malzeme yapmaya kalkıştı. Cemaat yurtlarını karalamaya çalıştı. Baba Mehmet Kara, oğlunu anlattı: "Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı" ifadelerini kullandı.



                ÜZDÜN BİZİ ENES
                Enes Kara, bu binanın 8. katından atladı.



                    112 MİLYON DEVRETTİ
                    6 BİLEN çıkmayınca 112 milyon 307 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 370'er lira, 4 bilenler 498'er lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 90'ar kuruş alacak.

                    KABİR AZABI
                    Trabzon'da I.B mezar taşlarını çalıp 500 TL'ye sattı. Yakalandı: Şeytana uydum!

                    BARINAKLAR 'DOG'DU
                    Tehlikeli köpek ırklarının kısırlaştırılması için geri sayım başladı. İstanbul'da barınaklar Pitbull ile dolup taştı.

                    İSTAN'BUZ'
                    Hava sıcaklığı tüm yurtta 10 derece azalacak. İstanbul'a bugünden itibaren kar yağacak.

                    REKOR VAKA 74 BİN 266
                    Türkiye'de dün 74 bin 266 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 430 bin 253 test yapıldı. 137 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı en son 6 Ocak 2022'de 68 bin 413 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

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                    Haberler Yaşam Doğum sancısı tutan eşinin içinde olan ambulansı takip ederken kaza yapan Nusret Özdemir hayatını kaybetti
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