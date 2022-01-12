Doğum sancısı tutan eşinin içinde olan ambulansı takip ederken kaza yapan Nusret Özdemir hayatını kaybetti





112 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 112 milyon 307 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 370'er lira, 4 bilenler 498'er lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 90'ar kuruş alacak.



KABİR AZABI

Trabzon'da I.B mezar taşlarını çalıp 500 TL'ye sattı. Yakalandı: Şeytana uydum!



BARINAKLAR 'DOG'DU

Tehlikeli köpek ırklarının kısırlaştırılması için geri sayım başladı. İstanbul'da barınaklar Pitbull ile dolup taştı.



İSTAN'BUZ'

Hava sıcaklığı tüm yurtta 10 derece azalacak. İstanbul'a bugünden itibaren kar yağacak.



REKOR VAKA 74 BİN 266

Türkiye'de dün 74 bin 266 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 430 bin 253 test yapıldı. 137 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı en son 6 Ocak 2022'de 68 bin 413 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN