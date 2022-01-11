Adana sokaklarında döner bıçaklarıyla yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 20 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı





Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.