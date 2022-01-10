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    5 yaşında minik Azeri Aytaç karaciğer yetmezliği hastalığını Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonla atlattı

    Azeri Aytaç Penahlı, daha 5 yaşındaydı. Ancak karaciğer yetmezliğine yakalandı. Acilen Trabzon’a oradan da Malatya’ya yollandı. Doktorlar, ‘Tek yol nakil’ deyince düğmeye basıldı. Başlatılan hayat operasyonuyla anne Namia Panahava, Nahcivan’dan alındı. Ciğeriyle kızını ikinci kez hayata bağladı.

    Canımız ciğerimiz

    Karaciğer hastası küçük kız, Türkiye'de yapılan operasyonla iyileşti. Aytaç Penahlı, 5 yıl önce Azerbaycan'ın Nahçivan şehrinde dünyaya geldi. Kısa süre önce karaciğer yetmezliği hastası olduğu belirlendi. Tedavi için Trabzon'a gönderildi. Burada, acil karaciğer nakli kararı verildi. Bunun üzerine tam bir seferberlik ilan edildi. Küçük çocuk için 'hayat operasyonuna' geçildi. Trabzon ve Iğdır Emniyet Müdürleri devreye girdi. Anne Namia Panahava, taksiyle Nahçivan'dan alınarak önce Iğdır'a ardından Malatya'ya getirildi.



    DUYGU DOLU TEŞEKKÜR
    Durumu gittikçe ağırlaşan Aytaç, hava muhalefeti nedeniyle kara ambulansıyla Malatya'ya son anda yetiştirildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin başarılı operasyonuyla anneden alınan ciğer evladına nakledildi. Küçük kız hızla iyileşti. Evladına yeniden can olan anne Namia Panahava, doktorlara teşekkür etti. "Nakil olması gerektiği söylenince hemen Türkiye'ye geldim. Şimdi kızım iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam 5 yaşında minik Azeri Aytaç karaciğer yetmezliği hastalığını Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonla atlattı
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