5 yaşında minik Azeri Aytaç karaciğer yetmezliği hastalığını Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonla atlattı

Karaciğer hastası küçük kız, Türkiye'de yapılan operasyonla iyileşti. Aytaç Penahlı, 5 yıl önce Azerbaycan'ın Nahçivan şehrinde dünyaya geldi. Kısa süre önce karaciğer yetmezliği hastası olduğu belirlendi. Tedavi için Trabzon'a gönderildi. Burada, acil karaciğer nakli kararı verildi. Bunun üzerine tam bir seferberlik ilan edildi. Küçük çocuk için 'hayat operasyonuna' geçildi. Trabzon ve Iğdır Emniyet Müdürleri devreye girdi. Anne Namia Panahava, taksiyle Nahçivan'dan alınarak önce Iğdır'a ardından Malatya'ya getirildi.