Ünlü iş adamı babası çıktı! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Böylece Hakan Yılmaz, biyolojik babası olduğu netleşen işadamı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kayıt edilecek.