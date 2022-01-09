Ünlü iş adamı babası çıktı! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a şok bir itirafta bulunarak biyolojik babasının, işadamı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Yüksek Mühendis Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.
Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, Orhan Yılmaz'ın soyundan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.
MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI
Babalık davasında ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla 14 yıl sonra açıldı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.