Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.01.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 13:31
    ABONE OL

    Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

    Koronavirüse yakalanan ve tedavisine evde devam edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, "Tedavisine bir süre Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" dedi.

    Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

    Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Karamollaoğlu, bugün kontrol amaçlı Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.

    Karamollaoğlu'nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    e-İmza’da yeni dönem! Büyük kolaylık
    Haberler Yaşam Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
        SON DAKİKA